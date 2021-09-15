РИАМО - 15 сен. Сезон включения отопления стартует в Электростали, уже начались пробные пуски тепла, сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно существующим правилам отопление необходимо включать после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура на улице не будет превышать плюс 8 градусов. Подготовка к отопительному сезону в Электростали уже практически завершена.

Приоритетнее всего тепло традиционно получают социально значимые объекты, в первую очередь школы, поликлиники, больницы и детские сады.