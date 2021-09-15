РИАМО - 15 сен. Каждый день электрички ЦППК совершают порядка 3565 рейсов. При этом в каждом третьем поезде едет пассажир с домашним животным, сообщает пресс-служба пассажирской компании.

В течение летнего периода пассажиры с питомцами совершили свыше 145 тыс. поездок. Чаще всего услугу оформляли на Ярославском направлении. Там за лето проехали 25,5 тыс. животных, на Казанском – 24,7 тыс. питомцев, на Курском – 19 тыс.

Чаще всего с хозяевами путешествуют собаки и кошки. Однако иногда с собой берут и редких животных. Например, в самом конце лета девушка привезла на электричке кроликов. Пушистые пассажиры преодолели дорогу с дачи до ветклиники в Москве.

Для того, чтобы перевезти домашнее животное на электричке, на него нужно купить билет. Стоимость составит 25% от цены полного билета по маршруту. На МЦД у проездного для животного нулевая стоимость. Его нужно приобрести перед поездкой.

Собак-поводырей можно провозить без билетов.