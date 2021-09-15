РИАМО - 15 сен. На территории парка «Авангард» прошел ежегодный молодежный туристский слет, организованный электростальским городским Центром патриотического воспитания и управлением по культуре и делам молодежи администрации г.о. Электросталь, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году испытать свои силы решили 20 команд. Они представили учебные заведения профессионального образования, средние школы, гимназии и лицеи.

Юноши и девушки преодолели веревочную полосу препятствий, прошли водный маршрут на катамаране и продемонстрировали навыки ориентирования на местности.

Команда Электростальского колледжа (центральный корпус) заняла III место, школа №18 - II место и лицей №8 - I место.