РИАМО - 15 сен. Три театра Московской области по итогам зрительского голосования оказались в финале международной ежегодной премии «Звезда театрала», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Так, в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на премию претендует Антон Хабаров из Московского губернского театра за роль в спектакле «Дядя Ваня». А в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» финалистом стал Сергей Безруков за роль в сериале «Обитель».

Одним из лидеров номинации «Лучший любительский театр» стал народный коллектив «Театр-студия «Артель» из Подольска.

В номинации «Лучший арт-проект онлайн» в число финалистов вошел «Капустный сад», созданный театром драмы и комедии «ФЭСТ» из округа Мытищи.

Следующим этапом премии станет зрительское голосование за финалистов каждой номинации, оно продлится до конца осени. Имена лауреатов назовут на ежегодной торжественной церемонии, которая традиционно пройдет на сцене Театра Вахтангова в начале декабря.

Церемония вручения премии «Звезда Театрала» - 2021 проводится с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.