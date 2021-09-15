РИАМО - 15 сен. Хамовнический районный суд столицы приговорил 41-летнюю гражданку ближнего зарубежья Элину Жумагулову, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере на ул. Усачева, к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следствием установлено, что 14 августа 2021 года Жумагулова родила здоровую девочку в кустах возле мусорной площадки на ул. Усачева, потом завернула ее в брюки, положила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере.

Девочка была обнаружена и доставлена в больницу, где ей оказали своевременную помощь.

Приговор для женщины вынесен по статье «покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», он еще не вступил в законную силу.