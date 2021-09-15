РИАМО - 15 сен. Молодежь Электростали преодолела трассу экстремального забега с препятствиями на патриотическом форуме «Наследники Победы», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Забег «Гонка героев» — это отличная традиция, созданная ГУСК МО для молодых людей, которые готовы проверить свою выносливость и стойкость.

Команды с участниками от 18 до 35 лет приняли участие в массовом экстремальном забеге «Гонка Героев», который прошел 11 сентября на территории горнолыжного клуба им. Леонида Тягачева в д. Шуколово Дмитровского округа