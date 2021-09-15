РИАМО - 15 сен. В городском округе Электросталь в программу социальной газификации включены негазифицированные индивидуальные жилые строения 9 населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

В программу соцгазификации вошли:

д. Бабеево (июль 2021 - январь 2022)

д. Степаново (июль 2021 - январь 2022)

д. Всеволодово (июль 2021 - январь 2022)

п. Фрязево (июль 2021 - январь 2022)

с. Иванисово (июль 2021 - январь 2022)

п. Елизаветино (июль 2021 - январь 2022)

д. Есино (август 2021 - июль 2022)

д. Пушкино (сентябрь 2021 - апрель 2022)

г. Электросталь (февраль 2022 - август 2022).