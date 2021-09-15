РИАМО - 15 сен. В городском округе Электросталь в программу социальной газификации включены негазифицированные индивидуальные жилые строения 9 населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.
В программу соцгазификации вошли:
д. Бабеево (июль 2021 - январь 2022)
д. Степаново (июль 2021 - январь 2022)
д. Всеволодово (июль 2021 - январь 2022)
п. Фрязево (июль 2021 - январь 2022)
с. Иванисово (июль 2021 - январь 2022)
п. Елизаветино (июль 2021 - январь 2022)
д. Есино (август 2021 - июль 2022)
д. Пушкино (сентябрь 2021 - апрель 2022)
г. Электросталь (февраль 2022 - август 2022).
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