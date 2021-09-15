РИАМО - 15 сен. Экспертиза подтвердила воздействие двух ядов на организм девочки и бабушки, умерших в больнице после ситуации с арбузом из магазина «Магнит» на Совхозной улице, сообщает РЕН.

9 сентября в Москве с признаками острой интоксикации доставили в больницу женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. Бабушка и внучка скончались. Предварительно, причиной смерти является острое отравление химикатами. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила арбуз в местном магазине «Магнит».

Уточняется, что окончательных результатов экспертизы пока нет. Но эксперты подтвердили, что в организмах обеих жертв присутствует этиленгликоль и цигатрин. Вещества токсичны, однако необходима большая концентрация для того, чтобы здоровый человек умер от отравления ими.

Известно, что обе жертвы умерли от полиорганной недостаточности. Поочередно у обеих отказали почки, печень, сердце.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры. Вещество применялось спецорганизацией для обработки помещений указанной торговой точки.

Ранее суд в Москве арестовал обвиняемого по «арбузному» делу 39-летнего мужчину, который проводил дезинфекцию в магазине.