РИАМО - 15 сен. Столичный «Спартак» на своем поле проиграл со счетом 0:1 варшавской «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы, сообщает Газета.ru.

Гол московской команде на 91-й минуте забил Лирим Кастрати.

Также в группе С, помимо российской и польской команд, выступают «Лестер» и «Наполи».

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».