РИАМО - 15 сен. В 2022 году в столице собираются благоустроить более 150 крупных объектов: это более 50 общественных пространств и свыше 100 знаковых объектов, парков и озелененных территорий. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В частности, специалисты займутся вторым этапом благоустройства Ленинского проспекта. Работы пройдут от Садового кольца до Университетского проспекта. Еще займутся Волоколамским шоссе и участком Кутузовского проспекта.

Центральные районы города преобразят. Благоустроят Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье. Также будут обновлены еще 2 участка Яузы, которые длятся вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы.

В порядок приведут 17 прудов и 3 фонтана, более 320 объектов образования и территории рядом с 16 транспортными объектами, более 2,2 тыс. дворов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшее десятилетие в городе обновили более 440 улиц и общественных пространств, 36 набережных и более 880 парков.