РИАМО - 15 сен. Суд отправил под домашний арест генерального директора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где произошел взрыв газа. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Взрыв случился утром 8 сентября. Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября. Погибли 7 человек. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших получат денежные компенсации.

В рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками 2 квартир, гендиректор не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность оборудования.

В результате произошла большая утечка газа в одной из квартир. Из-за отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильной работы системы вентиляции бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Все это привело к взрыву газа и обрушению первых 4 этажей второго подъезда дома.

В рамках уголовного дела провели 5 осмотров, допросили 131 потерпевшего, 172 свидетелей. Назначили 19 судебных экспертиз. Провели 8 выемок в газовых службах, 7 обысков. Расследование уголовного дела продолжается.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>