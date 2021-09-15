РИАМО - 15 сен. В 2022 году планируется благоустроить районы Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье, также в планах продолжить обновление Ленинского проспекта, начать работы на Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на будущий год уже есть большие планы.

«Будем приводить в порядок объекты в разных частях города», - написал Собянин в своем аккаунте в Instagram.

Еще он отметил, что за минувшее десятилетие в городе обновили более 440 улиц и общественных пространств, 36 набережных и более 880 парков.

«Теперь москвичам не надо ехать в центр города, чтобы погулять или заняться спортом, - все это есть прямо возле дома. Летом - велодорожки и спортплощадки, зимой - лыжные трассы, катки и горки», - отметил мэр.

На видео, которое опубликовал Собянин, показано, что в районах Строгино и Марьино появились новые детские площадки и общественные пространства. Прогулочная зона с фонтаном теперь есть и в Зюзине. Также жители многих районов теперь имеют рядом с домом велосипедные дорожки.

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