РИАМО - 15 сен. В Одинцове прошла конференция по теме «Туризм и индустрия гостеприимства. Перспективные направления развития отрасли». На встрече был представлен туристический потенциал Одинцовского округа, а также озвучены основные достижения муниципалитета за последний год, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особо была отмечена помощь, которую туристические организации оказали медицинским работникам в период пандемии коронавируса. Так, во время первой волны около 2000 врачей были размещены в гостиницах и пансионатах округа, а в период второй – 1242 врача. Организациям, принимавшим наиболее активное участие в этой работе, вручил награды и.о. министра правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

«Большое спасибо вам за то, что согласились разместить медицинских работников, которые боролись с пандемией в период первой и второй волн. Врачи самоотверженно выполняют свои задачи, и наша цель – им помогать. Конечно, условия, которые мы предоставляем, питание и проживание – мы обязаны это делать. Это очень важное и нужное дело», - отметил Алексей Шимко.

Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, муниципалитет входит в число приоритетных территорий Подмосковья по развитию отрасли. Так, туристский поток только за 1 половину 2021 года составил более 2 400 000 человек.

«Сфера туризма для нашего округа имеет высокую актуальность. Для развития этой отрасли у нас есть набор самых разнообразных точек привлекательности: природных, исторических, культурных, рекреационных и других. Главная задача состоит в том, чтобы разумно использовать и, по возможности, преумножать эти наши богатства», – подчеркнул Андрей Иванов.

Большую роль в этом играет интеллектуальный и творческий потенциал всех специалистов.

«Тех, кто представляет сферу, кто ответственен за ее мероприятия, а также тех, у кого есть идеи, как нам развивать нашу туристическую привлекательность», - сказал Иванов.

За последний год представители туристической сферы муниципалитета успешно выступили на региональных конкурсах. Так, от Одинцовского округа в конкурсах на звание «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» и «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» подали заявки 11 участников.

Как сообщила заместитель главы окружной администрации Валентина Переверзева, по итогам конкурса организации муниципалитета заняли 3 призовых места: бутик-отель «Татьяна Прованс» – 1 место в номинации «Городская гостиница года», отель «Парк Инн от Рэдиссон Одинцово» – 1 место в категории «Бизнес-отель года», а Пансионат с лечением «Звенигородский» – 3 место в номинации «Пансионат (дом отдыха) года». В конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» выиграл сотрудник отеля «Величъ Кантри Клаб» Василий Барченко, а в номинации «Лучший экскурсовод» – гид Владимир Сизов.

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