РИАМО - 15 сен. За лето 2021 года в Москве были оштрафованы 36 тыс. водителей, припарковавших свои автомобили на газонах, сообщает столичный Дептранс.

Колеса машин портили траву на газонах и корни растений, а также вредили почве. Парковку на газоне фиксируют инспекторы МАДИ, за это правонарушение водителям выписываются штрафы в размере 5 тыс. руб.

Дептранс Москвы напомнил, что парковка на газонах вредит экологии и призвал оставлять машину в специально отведенных для этого местах.

Ранее Госадмтехнадзор Подмосковья сообщал, что жители с помощью приложения «Народный инспектор» зафиксировали более 10,5 тыс. случаев парковок автомобилей в неположенных местах с начала года по конец июля.