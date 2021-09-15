РИАМО - 15 сен. Научно-производственное предприятие «Термотекс», выпускающее арамидные нити, инвестирует в развитие действующего в Сергиево-Посадском городском округе производства более 600 млн руб., сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2021 году мы включили АО «НПП «Термотекс» в реестр региональных инвестиционных проектов в целях получения компанией льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организации до 2029 года. Это повысит эффективность инвестпроекта компании. Регион, в свою очередь, привлечет более 600 млн рублей инвестиций», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в рамках реализации инвестиционного проекта в регионе будет создано около 100 рабочих мест.

Инвестпроект компании предполагает наращивание производства высокопрочных термостойких арамидных нитей, необходимых для развития оборонно-промышленного комплекса.

Арамидные материалы являются составляющей частью многих средств баллистической защиты: бронежилеты, бронешлемы, легкая композитная броня для колесной и авиационной техники и т. д.