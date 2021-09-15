РИАМО - 15 сен. В среду вечером столичным спасателям сообщили о мужчине, который оказался в Москве-реке в районе парка «Зарядье», сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение получили спасатели станции «Крымский мост». По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена.

Однако по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды, помощь спасателей ему не потребовалась.