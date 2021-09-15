РИАМО - 15 сен. В Московской области с 16 до 18 сентября ночью и по утрам прогнозируются заморозки, водителям рекомендовали быть аккуратнее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ранее в регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с 21 часа 16 сентября до 7 часов 17 сентября из-за заморозков.

Температура может опуститься до минус 2, местами и минус 4 градусов.

Водителям следует быть особенно аккуратными при крутых спусках и подъемах, на мостах и путепроводах, соблюдать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходами и не превышать скоростной режим.

Из-за надвигающегося похолодания подмосковные власти сообщили о старте отопительного сезона в регионе. В первую очередь тепло подается на социально значимые объекты - в школы, поликлиники, больницы и детсады.