РИАМО - 15 сен. Суд в Москве арестовал обвиняемого по «арбузному» делу 39-летнего мужчину, который проводил дезинфекцию в «Магните» на Совхозной улице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

9 сентября в столице с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила в местном магазине «Магнит» арбуз, который был съеден после ужина.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В связи с происшествием торговая сеть заявила о внеплановой проверки своих подрядчиков по дезинсекции, а также усилит меры санитарного контроля в магазинах.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Москвы.