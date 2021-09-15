РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Регоператор по обращению с отходами отправил на переработку 700 литров «добрых крышечек» из Чехова и Подольска, сообщил регоператор.

Региональный оператор ООО «МСК-НТ» в Московской области уже третий год является официальным партнером благотворительной акции «Добрые крышечки». 14 сентября специалисты компании вывезли из пунктов сбора очередной урожай пластика общим весом более 100 килограмм.

Вторсырье собрали волонтеры Чехова и Подольска. Более 500 литров пластика подготовили в пунктах приема «Добрых крышечек»: КЦ «Дружба» в Чехове, офисе компании и ТЦ «Капитолий» в Подольске, гипермаркете «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск. В проекте активное участие приняли дети, около 200 литров ценного пластика передали региональному оператору учащиеся лицея №1 поселка Львовский Подольска.

Цель акции — помощь детям с особенностями развития. В то же время участники проекта одновременно приобщаются к раздельному сбору отходов и вносят посильный вклад в дело защиты окружающей среды. С каждым днем акция набирает обороты и к ней присоединяется все больше юных и взрослых жителей южного Подмосковья.

Для поддержки доброго начинания на территории Чеховского кластера ООО «МСК-НТ» открыл 19 точек сбора «добрых крышечек» и организует регулярный вывоз собранного вторсырья на переработку. Адреса открытых пунктов сбора размещены на официальном сайте регоператора.