РИАМО - 15 сен. В текущем году после паузы из-за пандемии коронавируса в столице продолжили реализовывать комплексную программу повышения качества и комфорта проживания в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В 2021 году продолжили благоустраивать площади, улицы и парки. Также продолжился ремонт жилых домов, приводили в порядок дворы. Прошли работы по обеспечению надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры.

Работы по благоустройству охватили более 5 тыс. различных городских объектов.

Привели в порядок улицы

В этом году в Москве благоустроили 441 улицу и общественное пространство общей протяженностью 337,7 км. Рабочие продолжают благоустраивать столичные районы Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье.

Благоустраивают набережные

За 10 лет проделана работа по благоустройству 36 набережных общей протяженностью в 64,5 км.

В центре города появился пешеходный маршрут от «Москва-Сити» до Таганской площади. Его протяженность составляет 19 км.

Работы в «Парке Яуза»

Единое рекрационное пространство создается в «Парке Яуза». В прошлые года успели привести в порядок 5 участков общей площадью 135 га – вдоль Лазоревого, Тенистого и Чукотского проездов, на территории сада Будущего и вдоль Заповедной улицы.

В этом году благоустроят 2 территории в пойме притока Яузы реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусорского) общей площадью 49,1 га.

А в следующем году там создадут вело-пешеходные маршруты, экотропу, настилы и смотровые площадки, детские и спортивные зоны.

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Ремонт школ и стадионов

В этом году в мегаполисе прошла масштабная программа благоустройства школьных дворов и стадионов. Также в порядок привели территорию вокруг дошкольных учреждений.

На территориях учебных заведений появилось качественное пространство для отдыха и занятий спортом – установлены детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, лавочки. Там также разбили деревья и газоны.

Новые дороги

В столице продолжают работы по созданию созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, МЦК, МЦД, платформами Московской железной дороги и ТПУ.

В этом году благоустраивают территории, прилегающие к 29 транспортным объектам (общая площадь – 218,7 га), включая 14 станций Московского метрополитена, 4 станции МЦД и 4 автобусных маршрута в ТиНАО и 7 шумозащитных экранов.

Высадка зеленых насаждений

В Москве по-прежнему придерживаются правила о сохранении половины территорий города природными объектами.

Этой осенью в городе планируют высадить еще более 500 тыс. деревьев и кустарников, а в следующем году их в городе появится более 400 тыс.

Ремонт объектов дорожного хозяйства

В этом году в Москве удалось положить 20,5 млн кв.м асфальтового покрытия и 3,2 млн кв.м разметки.

В следующем году в планах отремонтировать 19,4 млн кв. м покрытий дорог и 3,2 млн кв.м разметки.

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