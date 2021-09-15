РИАМО - 15 сен. Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело пенсионерки обнаружили 13 сентября в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль 2». Правоохранители задержали 2 граждан соседних государств, причастных к совершению преступления.

В рамках расследования уголовного дела провели дополнительные осмотры места происшествия, изъяли необходимые предметы. У обвиняемых получили биологические образцы для экспертиз. Назначены дактилоскопическая, судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы.

Кроме того, будет проверена законность нахождения обвиняемых на территории страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в селе, где произошло преступление. Он также добавил, что к нарушителям порядка в регионе должны применять самые жесткие меры.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития для мигрантов в селе Бужаниново.