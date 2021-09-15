РИАМО - 15 сен. В воскресенье в Москве может пойти дождь, температура составит плюс 11-13 градусов, что ниже нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

До воскресенья дождей в столице не ожидается.

В Центральной России уже резко похолодало. Погода перенесла жителей региона из июля в последнюю декаду сентября, и температура воздуха понизилась с плюс 23,1 до плюс 11,7 градуса.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в начале следующей недели в Подмосковье и столице ожидаются сильные дожди.

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