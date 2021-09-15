РИАМО - 15 сен. Пробки в 8 баллов образовались на столичных дорогах в среду вечером, плотность движения начнет спадать к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация сложилась на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на северо-западе, юго-западе и юго-востоке города.

Стоит Тверская улица, Романов и Большой Кисловодский переулки, улица Большая Дмитровка.

К 20 часам плотность движения снизится до 6 баллов, к 21 часу – до 4.