РИАМО - 15 сен. 23-летний бармен-стажер приговорен к исправительным работам на 1 год и штрафу в 500 тыс. рублей за нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности при экстремальной подачи коктейля посетителю, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

ЧП произошло в декабре 2019 года. Посетитель бара в центре Москвы заказал коктейль «Бронепоезд» и услуги по экстремальной подаче данного коктейля.

Услуга по экстремальной подаче коктейля «Бронепоезд» при обычных условиях должна быть оказана в следующем порядке: по желанию клиента отдельно могут быть поданы сами коктейли, но по решению гостя они могут быть поданы с экстремальной подачей.

Бармен должен приготовить напиток и до употребления коктейля надеть на голову гостя заведения защитный головной убор, похожий на шлемофон, а также металлическую каску. Затем бармен должен имитировать удары по каске разводным ключом, стаканом, металлической бочкой из-под пива «кег».

Осужденный надел посетителю металлическую каску и начал наносить удары по каске. После того, как посетитель выпил напиток, то развернулся от барной стойки лицом к центру зала. А бармен с разбегу нанес 1 удар по голове потерпевшего дном пивной металлической тары (бочки) «кег» объемом 30 л, находящейся в его руках. От этого удара клиент упал на пол.

Посетитель получил закрытую позвоночно-спинномозговую травму.