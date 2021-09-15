РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Культурно-просветительский центр «Дубровицы» Подольска присоединился к программе по популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Пушкинская карта – это программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Далее нужно будет получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». Ею можно приобретать билеты на культурные мероприятия, номинал составляет 3 000 рублей.

По программе «Пушкинская карта» в центре «Дубровицы» пройдут следующие мероприятия: 18 сентября в 15:00 пройдет концерт в рамках цикла «Эта прекрасная классика» «Антология фортепианного романтизма», 25 сентября в 15:00 - концерт «Квартетник с Rusquartet», 26 сентября в 15:00 - органный концерт «В ритмах барокко и босса-новы: орган и гитара», а в 18:00 -спектакль «На струнах дождя».