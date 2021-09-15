РИАМО - 15 сен. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ВЗУ №7 на улице Северной в Одинцове. Водозаборный узел был реконструирован в 2021 году в рамках губернаторской программы «Чистая вода». Оборудование для него произведено на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект полностью автоматизирован и может работать с минимальным количеством персонала. Глава Андрей Иванов сообщил, что после очистки содержание железа в воде снижается до 0,05 мг/литр при допустимой концентрации 0,3 мг.

«До реконструкции ВЗУ №7 содержание железа здесь составляло 3,5 мг/литр. От этого водозаборного узла запитано 13 социальных объектов. В первую очередь, это поликлиника №1, хирургический корпус и консультативно-диагностический центр Одинцовской областной больницы, городской роддом и станция скорой медицинской помощи. Воду отсюда получают также 17,5 тысячи жителей города Одинцово», - сказал Иванов.

Глава вместе с жителями осмотрел ВЗУ. Участники проверки попробовали очищенную воду и смогли лично убедиться в ее высоком качестве и приятном вкусе – посторонние примеси и запахи полностью отсутствовали. В инспекции принимал участие главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. Он подтвердил, что после запуска водозаборного узла №7 необходимость доочистки воды в расположенных рядом медучреждениях ООБ отпала.

«Медицинское оборудование очень чувствительно к качеству используемой воды. Раньше нам приходилось думать о дополнительной фильтрации. Сегодня этой проблемы уже нет», - отметил главврач.

Реконструкция ВЗУ №7 была завершена за 6 месяцев. Стоимость работ составила 65 миллионов рублей. В установленном оборудовании предусмотрена самопромывка фильтров. При этом срок службы фильтрующих загрузок составляет 15 лет. Технология очистки имеет безнапорную и безреагентную схему, значительно снижающую расходы на эксплуатацию объекта. Дополнительным плюсом стало то, что собранный в результате очистки фильтрат железа не сбрасывается в канализацию, а утилизируется с помощью спецтехники.