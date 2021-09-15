РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. С начала года в подмосковном Подольске было установлено 10 губернаторских детских площадок, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Подмосковье завершается установка детских игровых площадок по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В Подольске губернаторские детские площадки появились по 10 адресам: микрорайон Кузнечики, улица Академика Доллежаля, во дворах домов №№32, 30, Октябрьский пр-т, во дворах домов №№13, 15, улица Филиппова, у дома №20А, Веллинга, у дома №14А, улица Подольских курсантов, у дома №5 и Литейная у дома №23/7, улица Суворова, у дома №11, улица Давыдова, у дома №6/1 и на улице Курчатова у дома №3, микрорайон Климовск, улица Советская, 1, улица Симферопольская, вблизи дома № 49 (корпуса 4,5), поселок Подольской машинно-испытательной станции у дома №7.

«Мы завершаем программу по установке губернаторских детских игровых комплексов. На сегодняшний день готовы 195 площадок, еще 34 находятся в работе», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Полностью план по установке детских площадок по программе губернатора на этот год выполнен в 40 городских округах: Балашиха, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный, Домодедово и других.

В текущем году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливают 16 разновидностей. В том числе «замок», «лес», «море», «модерн», «сказка» и другие. Это большие игровые комплексы площадью 300 кв. м и 450 кв. м с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На детских площадках помимо игровых элементов устанавливают скамьи, урны, информационные стенды.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Каждый год по программе губернатора мы устанавливаем большие игровые комплексы во дворах. Всего с 2013 по 2019 включительно во дворах Подмосковья установили 993 губернаторские детские игровые площадки, - добавил Хайкин.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Московской области перенесли срок установки 229 губернаторских детских игровых площадок на текущий год.