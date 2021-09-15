РИАМО - 15 сен. На юге столицы столкнулись 2 автомобиля, один из них отбросило в сторону пешеходов, пострадало 2 человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, на улице Ленинская слобода в районе дома №19 водитель Kia врезался в остановившийся перед ним автомобиль Lada Largus, водитель которого пропускал пешеходов.

В итоге машину Lada отбросило на мужчину и женщину, которые в момент аварии переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С предварительными диагнозами «сотрясение головного мозга» у мужчины 1976 года рождения и «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа» у 36-летней женщины, их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах данного ДТП.