РИАМО - 15 сен. В Одинцовском округе продолжается реализация программы по социальной газификации. Важным этапом данной работы стал запуск мобильного офиса – он присоединился к стационарному офису, открытому в начале августа в поселке Часцы, сообщает пресс-служба администрации округа.
Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, за месяц микроавтобус объедет порядка 30 населенных пунктов муниципалитета.
«Наша задача – максимально информировать потенциальных потребителей о том, как реализуется программа. Мобильный офис за месяц посетит более 30 населенных пунктов. Жители смогут получить информацию о возможности участия в программе социальной газификации. Также специалисты расскажут о 12 дополнительных услугах, в числе которых регистрация собственности на недвижимость. В каждой из внесенных в план локаций мобильный офис будет работать с 10 до 20 часов», - проинформировал Андрей Иванов.
Уточнить информацию о маршруте мобильного офиса можно по бесплатному телефону 8 800 100-75-75. По этому же номеру можно задать вопросы по программе социальной газификации.
В Одинцовском городском округе работы по программе «Социальной газификации» в настоящий момент ведутся в 12 населенных пунктах. До конца года планируется догазифицировать 388 домов. На сегодня в муниципалитете магистральный газ в рамках соцгазификации уже получило 71 домовладение.
График движения мобильного офиса в Одинцовском округе:
15 сентября — село Жаворонки
16 сентября — дачный посёлок Лесной городок
17 сентября — деревня Мамоново
18 сентября — деревня Ликино
19 сентября — село Немчиновка
20 сентября — деревня Шараповка
21 сентября — посёлок Летний Отдых
22 сентября — деревня Папушево
24 сентября — деревня Лохино
25 сентября — село Дубки
26 сентября — село Перхушково
27 сентября — село Юдино
28 сентября — село Успенское
29 сентября — посёлок Матвейково
30 сентября — деревня Чигасово
1 октября — деревня Крюково
2 октября — деревня Митькино
3 октября — посёлок санатория имени Герцена
4 октября — село Шарапово
5 октября — село Саввинская Слобода
6 октября — село Ромашково
7 октября — деревня Скоротово
8 октября — деревня Кобяково
9 октября — село Никольское
10 октября — деревня Супонево
11 октября — деревня Чапаевка
12 октября — деревня Подлипки
13 октября — село Михайловское
14 октября — деревня Татарки
14 октября — деревня Зайцево
15 октября — деревня Наро-Осаново
15 октября — хутор Рожновка.
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