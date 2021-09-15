РИАМО - 15 сен. В Одинцовском округе продолжается реализация программы по социальной газификации. Важным этапом данной работы стал запуск мобильного офиса – он присоединился к стационарному офису, открытому в начале августа в поселке Часцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, за месяц микроавтобус объедет порядка 30 населенных пунктов муниципалитета.

«Наша задача – максимально информировать потенциальных потребителей о том, как реализуется программа. Мобильный офис за месяц посетит более 30 населенных пунктов. Жители смогут получить информацию о возможности участия в программе социальной газификации. Также специалисты расскажут о 12 дополнительных услугах, в числе которых регистрация собственности на недвижимость. В каждой из внесенных в план локаций мобильный офис будет работать с 10 до 20 часов», - проинформировал Андрей Иванов.

Уточнить информацию о маршруте мобильного офиса можно по бесплатному телефону 8 800 100-75-75. По этому же номеру можно задать вопросы по программе социальной газификации.

В Одинцовском городском округе работы по программе «Социальной газификации» в настоящий момент ведутся в 12 населенных пунктах. До конца года планируется догазифицировать 388 домов. На сегодня в муниципалитете магистральный газ в рамках соцгазификации уже получило 71 домовладение.

График движения мобильного офиса в Одинцовском округе:

15 сентября — село Жаворонки

16 сентября — дачный посёлок Лесной городок

17 сентября — деревня Мамоново

18 сентября — деревня Ликино

19 сентября — село Немчиновка

20 сентября — деревня Шараповка

21 сентября — посёлок Летний Отдых

22 сентября — деревня Папушево

24 сентября — деревня Лохино

25 сентября — село Дубки

26 сентября — село Перхушково

27 сентября — село Юдино

28 сентября — село Успенское

29 сентября — посёлок Матвейково

30 сентября — деревня Чигасово

1 октября — деревня Крюково

2 октября — деревня Митькино

3 октября — посёлок санатория имени Герцена

4 октября — село Шарапово

5 октября — село Саввинская Слобода

6 октября — село Ромашково

7 октября — деревня Скоротово

8 октября — деревня Кобяково

9 октября — село Никольское

10 октября — деревня Супонево

11 октября — деревня Чапаевка

12 октября — деревня Подлипки

13 октября — село Михайловское

14 октября — деревня Татарки

14 октября — деревня Зайцево

15 октября — деревня Наро-Осаново

15 октября — хутор Рожновка.