РИАМО - 15 сен. Полицейские Балашихи задержали 2 жителей Подольска, которые завладели чужим телефоном и сделали перевод с мобильного банка в размере 140 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 34-летнего местного жителя о краже 140 тысяч рублей с его банковской карты.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны жители Подольска 36 и 37 лет. Злоумышленники, похитив около дома на Носовихинском шоссе мобильный телефон из кармана куртки заявителя, воспользовались доступом к его мобильному банку и перевели со счета денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.