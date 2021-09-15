РИАМО - 15 сен. В среду второй кассационный суд оставил приговор актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП летом 2020 года в Москве, без изменения. Адвокаты рассчитывали на его обжалование, сообщает Федеральное агентство новостей.

Адвокаты актера уже не первый раз обжаловали наказание. По приговору первого суда Ефремову дали восемь лет колонии. Потом срок был сокращен до семи с половиной лет.

Защита требовала очередную попытку рассмотрения дела. Доказательством адвокатской позиции были выводы, составленные экспертами. Согласно которым, окончательный исход аварии решило то, что погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности. Так, наказание для актера было бы иным, если бы Захаров был пристегнут. Это был последний довод защиты.

Недавно Ефремов по видеосвязи из камеры сообщил, что для него не имеет значения, был погибший пристегнут или нет. Актер признает свою вину и раскаивается.

«Вся вина за ДТП по-любому на мне…Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за его жизнь», — сказал Ефремов.

Ефремов пребывает в заключении уже 16 месяцев, 9 из которых - в Белгородской колонии. Еще один довод, приведенный адвокатом Петром Хархориным, - здоровье заключенного. В колонии у Ефремова участились приступы бронхиальной астмы, что подтверждено медицинскими справками. Судья приобщил эти документы к материалам дела. Также сообщается, что в заключении Ефремов работает и много читает.