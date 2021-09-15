РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. В Балашихе проводят проверку по факту ДТП на улице Летной, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 13 сентября в 07:45 на улице Летной у дома 1 водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка-пешехода, который переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода.

В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.