РИАМО - 15 сен. В Мособлдуме будет рассмотрено предложение увеличить размер штрафа за переход в неположенном месте через ж/д пути до 2 тыс. рублей. Сейчас он составляет 100 рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Вопрос об увеличении штрафа обсуждался на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

В прошлом году был 181 смертельный случай на железной дороге, в этом году число случаев уже достигло 199.

В основном несчастные случаи происходят в местах, где постоянно выламывают заборы (42%); на оборудованных пешеходных переходах (31%) и на платформах (14%).

В 2021 году ведомством было проведено 127 рейдов и составлено более 5 тыс. административных материалов.

Но заведующий отделом железнодорожного и водного транспорта подмосковного Минтранса Султан Гумов подчеркнул, что штраф в 100 рублей незначительный для нарушителей.

Поэтому министерство предлагает Мособлдуме обратиться в правительство РФ с вопросом об увеличении штрафа до 2 тыс. рублей за переход путей в неположенном месте и за нарушение правил поведения на ж/д транспорте.

Это предложение будет взято в работу.