РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 сен. В 2021 году в городском округе Мытищи капитально отремонтировали 32 многоквартирных дома, сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.

«В 2021 году на территории городского округа Мытищи в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов отремонтировано 32 многоквартирных дома на сумму 262,8 млн. рублей», - сказал генеральный директор Фонда капремонта Подмосковья Валерий Николов.

Всего в Мытищах в текущем году планируется отремонтировать 65 многоквартирных домов, в том числе отремонтировать кровли в 24 многоквартирных домах, фасады в 21 МКД, заменить 30 лифтов в 6 домах. Всего в Подмосковье в текущем году в программу капремонта включено 3 044 домов.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в РФ по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт в более чем 13 700 тыс. домах. Улучшены жилищные условия более 2 млн. жителей области.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.