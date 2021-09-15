РИАМО - 15 сен. В числе предложенных и уже реализуемых при непосредственном участии «Единой России» мер — поддержка семей с детьми, людей старшего возраста, укрепление социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством страны и представителями партии 14 сентября.

«Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках. И, конечно, речь идет о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости. Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов», — отметил глава государства.

Часть этих инициатив, по его словам, уже воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, некоторые уже реализованы или находятся в процессе реализации.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в свою очередь отметил, что предложения людей с мест по улучшению всех сфер жизни вошли в народную программу партии. И работа над ней не прекратится после выборов.

«Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом. Чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции «Единой России» особая роль и особая ответственность», — подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что с правительством «Единой России» удастся реализовать все, что заложено в народную программу партии.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что программа развития Московской области – это продолжение федеральной. Все инициативы президента уже находят практическую реализацию на региональном уровне.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что в Подмосковье задан курс перемены и развитие. Качественные дороги, благоустроенные парки, новые детские сады и школы, современные больницы, обновленная коммунальная инфраструктура – это те преобразования, которых мы добились за последние 5 лет. На территории Московской области успешно реализуется президентская программа по социальной газификации, проводится капитальный ремонт школ, поликлиник, благоустраиваются парки и скверы, социальная помощь стала своевременной и адресной. Мы продолжим поддержку семей с детьми, людей старшего поколения, развитие первичного звена здравоохранения, инфраструктурные проекты, важные для развития экономики региона», – подчеркнул Брынцалов.