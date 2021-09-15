РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона и денежных средств, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Он рассказал о том, что около одного из домов на улице Ленина в микрорайоне Климовск неизвестный попросил его мобильный телефон под предлогом совершения звонка, но имущество не вернул и, воспользовавшись мобильным приложением банка, перевел 15 тысяч рублей на свой счет.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 39-летний местный житель, у которого изъято похищенное имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 и статьей 159 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.