РИАМО - 15 сен. Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом на юго-востоке Москвы предъявили обвинение, сообщает РИА Новости.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц»). Сотруднику компании, проводившего дезинсекцию, Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы. Он задержан.

9 сентября в столице с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила в местном магазине «Магнит» арбуз, который был съеден после ужина.

Известно, что за несколько дней в «Магните» было продано порядка 73 т арбузов. Вся партия плодов снята с продажи как в Москве, так и в других регионах.

В связи с происшествием торговая сеть заявила о внеплановой проверки своих подрядчиков по дезинсекции, а также усилит меры санитарного контроля в магазинах.