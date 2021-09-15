РИАМО - 15 сен. С 17 по 19 сентября в Подмосковье пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думы. Избирательные участки в эти дни будут работать с 08:00 до 20:00, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Узнать номер и адрес своего участка можно несколькими способами. Прежде всего эту информацию легко получить через картографический сервис ЦИК России «ТИК и УИК на карте России». Данные доступны и в личном кабинете портала Госуслуг, в разделе «Мои выборы».

Кроме того, получить информацию можно по бесплатному телефону: 8 (800) 200-00-20.

На участке для получения бюллетеня необходимо предъявить паспорт, заменяющий его документ: военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности (выдается на период оформления паспорта) или справку (для находящихся под стражей).

Для того, чтобы проголосовать, достаточно поставить любую отметку в квадрате справа от названия партии и фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором любой знак проставлен более, чем в одном квадрате или не проставлен вообще - считается недействительным.

КОИБ используется по следующим правилам: бюллетень вводится, если горит зеленый индикатор, при красном сигнале необходимо подождать. Размещать бланк необходимо текстом вниз, узкой стороной вперед.

Запрещено вводить несколько бюллетеней одновременно, а также - в нерасправленном виде.

Обратиться на горячую линию Мособлизбиркома можно по телефону: 8 (800) 550-97-44.

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