РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. Двое жителей Балашихи украли у мужчины кошелек с деньгами, подозреваемых задержали, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже кошелька на ул. Чехова. Сумма ущерба составила 52 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны местные жители 17 и 27 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.