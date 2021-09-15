РИАМО - 15 сен. Детскую поликлинику на 400 посещений в смену построят в подмосковном Пушкине. Медучреждение появится в проезде Розанова, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для организации проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству детской поликлиники на 400 посещений в смену на территории ГБУЗ «Московская областная больница имени профессора Розанова В.Н.», - рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Медучреждение построят по единому стандарту программы «Наша поликлиника».

В поликлинике обустроят зону врачей педиатрического отделения, отдельную зону вакцино-профилактики, кабинет здорового ребенка и кормления детей, зону врачей специалистов, зону функциональной диагностики и зону реабилитации.

Кроме того, там появятся специальные детские уголки, где малыши смогут дожидаться своего приема.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.