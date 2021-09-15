РИАМО - 15 сен. Детскую поликлинику планируют построить на улице Мира в Чехове в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для организации проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству Чеховской центральной детской поликлиники на 500 посещений в смену», - сказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

Новая поликлиника будет соответствовать единому стандарту программы «Наша поликлиника».

В медучреждении оборудуют зону врачей педиатрического отделения, отдельную зону вакцинопрофилактики, кабинет здорового ребенка и кормления детей, зоны врачей-специалистов, функциональной диагностики и реабилитации.

Кроме того, там создадут специальные детские уголки, где маленькие пациенты смогут скоротать время в ожидании своего приема.

Проектирование и строительство будет осуществляться за счет средств бюджета. Поликлинику введут в эксплуатацию в 2025 году.