РИАМО - 15 сен. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров совместно с председателем окружного Совета депутатов Андреем Гореликовым и представителями администрации оценил капитальный ремонт здания взрослого инфекционного отделения МГКБ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы были проведены по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы по ремонту в медицинских организациях. В здании инфекционного отделения отремонтировали все помещения, кровлю, установили водосточную систему, отреставрировали фасад. Были полностью заменены сантехническое оборудование, канализационная система, радиаторы отопления и окна. В скором времени будет обновлена медицинская мебель.

«Когда мы начинали, не было особой уверенности, что ремонт поможет этому здания. Ему уже почти 100 лет. Но подрядчик оказался очень ответственным и ремонтные работы провел качественно», – отметил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Как рассказал главный врач Мытищинской больницы Андрей Третьяков, на сегодняшний день в инфекционном отделении уже находятся 9 пациентов. Больных с коронавирусной инфекцией здесь нет. Хотя этот корпус больше года отработал с такими пациентами, сейчас он вернулся к плановой работе.