РИАМО - 16 сен. Дубна находится на севере Подмосковья, река Волга делит этот город на два очень не похожих друг на друга берега. В ХХ веке в Дубне открылся Объединенный институт ядерных исследований, который определил новейшую историю города, а в древности здесь располагался речной таможенный пункт на пути из варяг в персы.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут о древнем поселении на месте слияния Волги и реки Дубны, о противостоянии физиков и лириков в XX веке и итальянском ученом-перебежчике, который работал на советскую разведку.

Кроме того, речь пойдет о пленных немецких авиаконструкторах, которые трудились в Дубне и оставили воспоминания о своей жизни в СССР.

1:31 — 5:38 Какие артефакты находят на месте древнего поселения в Дубне

5:39 — 9:25 Про предприимчивого помещика Николая Мамонтова

9:26 — 11:51 Как попасть за границу, не выезжая из Дубны

11:52 — 14:49 Почему итальянский ученый шпионил за американцами в пользу СССР

14:50 — 22:07 О противостоянии физиков и лириков в ХХ веке

22:08 — 26:58 Про местную ГЭС и гигантского Ленина

26:59 — 30:27 Как пленные немецкие ученые строили самолеты в Дубне

30:28 — 32:01 Как добраться и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Гребнево, Мелихово, Середниково, Захарово, Кривякино, Шахматово, Остафьево, Боблово, Быково, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник» и национальный парк «Лосиный остров».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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