РИАМО - 15 сен. Филиал клуба «Активное долголетие» на Юбилейном проспекте в подмосковном Реутове откроет спортивный и танцевальный залы и расширит перечень секций и кружков для занятий старшего поколения, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

В филиале клуба на Юбилейном проспекте, 30/2 сейчас идут последние приготовления к открытию двух новых просторных помещений - спортзала с тренажерами и зала для танцев. С расширением материально-технической базы вырастет число направлений в клубе и охват жителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Спортзал на базе филиала «Активного долголетия» в южной части города создавался с учетом всех требований к безбарьерной среде, поэтому было решено, что бесплатно заниматься в нем смогут не только члены клуба, реализующего губернаторскую программу для старшего поколения, но и люди с ограниченными возможностями здоровья из муниципального спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Риск-М».

«В «Риске-М» на сегодняшний день занимаются спортом свыше 100 инвалидов, но все годы существования организации ее активные члены мечтали, чтобы появилось помещение, позволяющее спортсменам-инвалидам проводить тренировки и в южной части города», - сказала председатель фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова.

Также новые танцевальный и спортивный залы на Юбилейном проспекте будут доступны для жителей окрестных домов: в свободные часы в них планируют проводить занятия для всех желающих, но уже на платной основе.

Помещения для нового филиала «Активного долголетия» в Реутове выделила администрация муниципалитета, а финансирование ремонта и продуктивной деятельности разных студий и кружков в них взял на себя фонд социальной поддержки населения. Торжественное открытие нового спортзала, где смогут заниматься жители Реутова с ограниченными возможностями здоровья, приурочат к Международному дню инвалидов, но занятия в нем начнутся раньше.

Узнать о том, как записаться на эти и другие разноплановые занятия по программе «Активное долголетие», можно у специалиста фонда соцподдержки населения Реутова по телефонам: 8(915)317-66-94 и 8(495)791-46-80. Расписание всех занятий есть и на сайте фонда: reutovfspn.ru.