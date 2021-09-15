РИАМО - 15 сен. В столице утвердили проект строительства Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Площадь проектируемой территории составляет 13,32 га.

Симоновская набережная станет продолжением Крутицкой набережной и соединит ее с Третьим транспортным кольцом. Создание набережной обеспечит транспортное обслуживание новых жилых кварталов и стадиона «Торпедо». Реконструкцию стадиона планируют закончить в 2023 году.

В рамках проекта построят Симоновскую набережную длиной 1,2 км, улицы Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова.

Планируется также оборудовать 3 пешеходных перехода, установить 3 светофора, организовать 6 остановок общественного транспорта, парковочные места для зарядки электромобилей, зоны ожидания такси, велопарковки. Будут проведены берегоукрепление и благоустройство прилегающей территории.

Будут также переустроены инженерные коммуникации, построены сети дождевой канализации, проложена сеть уличного освещения, построена трансформаторная подстанция и так далее.

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