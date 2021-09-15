В выходные 11–12 сентября состоялось открытие нового спортивного клуба SPORTSTATION, который обосновался на юго-востоке Москвы. Корреспондент РИАМО побывала в первом в Москве крытом вейк-споте для всесезонных тренировок и выяснила, как проходят занятия и в чем особенность вейкбординга по сравнению с другими видами спорта.

Первый в мире крытый вейк-спот

SPORTSTATION легко найти: у клуба удачное расположение недалеко от метро «Волгоградский проспект» на Новоостаповской улице. Рядом находится киностудия, где снимают популярные российские сериалы, которая является хорошим ориентиром.

Первое, что бросается в глаза внутри клуба – это масштабы: его общая площадь составляет более 6 тысяч квадратных метров. По словам организаторов, здесь могут разместиться одновременно до двух тысяч посетителей.

Уникальность этого места – в том, что здесь находится первый в нашей стране и в мире крытый вейк-спот, потренироваться в котором можно в любое время года.

«Вейксерфинг никогда не был представлен в крытом помещении, даже в мире аналогов нет. Поэтому мы первые, ведь только у нас можно тренироваться вне сезона. Тем, кто хочет попробовать свои силы в серфинге, тут тоже будет чем заняться. Волн тут, конечно, нет, но можно научиться вставать на доску», – рассказала представитель клуба Анастасия Юсупова.

Площадка SPORTSTATION оснащена крытым вейкпарком с фигурами для трюков, где можно одновременно и плавать, и заниматься водным экстримом. Интересно, что на самом верху бассейна установлена диджейская зона, поэтому здесь можно еще и устраивать вечеринки и дни рождения.

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Первая тренировка

Я отправляюсь на первую в своей жизни тренировку по вейкбордингу, и мне, честно говоря, немного не по себе, даже несмотря на то, что у меня за плечами походный опыт и катание на сноуборде.

Раздевалка SPORTSTATION просторная, и в дневное время можно свободно разместиться в любом месте. Я замечаю, что на стойке с фенами есть мицеллярная вода и ватные диски, так что об эффекте «глаз панды» можно не волноваться. Макияж перед тренировкой действительно лучше удалить полностью – как показала практика, вода будет заливаться везде.

На тренировке девушкам понадобится слитный купальник и шлепанцы – об этом написано на сайте.

Никаких бикини, даже самых ярких и модных, брать не стоит – иначе после первого проката на вейкборде можно остаться в неглиже. А идеальный вариант, конечно же, – это гидрокостюм.

По сути вейкборд – это тот же сноуборд. Доска, правда, немного другой формы, но ботинки с таким же жестким креплением. Главное отличие (помимо водной поверхности) – при катании на вейкборде в руках катающийся держит фал. Это веревка с палкой, которую контролирует тренер с помощью пульта. Он же контролирует и скорость. Начинают, конечно, с самой маленькой.

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Сразу в бой

Я ждала, что будет немного теории, инструкции, может быть, какая-то зарядка, где я смогу позадавать тренеру вопросы. Но не тут-то было!

«Я не любитель давать интервью, разговаривать можно долго, но в воде ты все забудешь», – сразу сказал мне Михаил. И тут же уточнил: «Михаил – это за дверью, я – Миша. Общаемся на «ты», мы тут все в трусах!»

После этого он сразу вручил мне борд с ботинками.

Что ж, раз оттянуть момент позора разговорами не получилось – деваться некуда. Тренер объяснил, как двигаться в бассейне, переворачиваясь с бордом на спину и живот. Здесь важно положение плеч и рук при поднятии на доску с фалом в руках: нужно, чтобы плечи были на уровне коленей, и руки важно не прижимать слишком близко к себе. Вот и все – сразу к практике.

При первом проезде туда-сюда я умудрилась не упасть – и меня тут же охватило ощущение восторга и какой-то детской радости. Я уже начала понимать, почему люди готовы ехать за тридевять земель, чтобы кататься на вейке. Это и яркие эмоции, и адреналин, и очень хорошая физическая нагрузка.

После первого же проката Михаил стал учить меня поворачивать доску. При этом одну руку нужно опускать и заводить чуть назад, а после борд повернуть вперед (тут вспоминаются сноубордисты, которые всегда едут вперед правой или левой ногой). Из-за большого количества информации мой мозг кипел. Я не очень хорошо воспринимаю пространственные инструкции, поэтому начала суетиться и, как следствие, падать.

Тренер объяснил, что тут главное – спокойствие. Когда мне наконец удалось собрать себя в кучу и упокоиться, у меня начало получаться. После мы начали отрабатывать поворот, чтобы можно было хотя бы как-то «рулить» доской в пространстве.

А завершающей частью 55-минутного занятия стало задание садиться и вставать на доску в процессе езды на достаточно большой скорости. Признаюсь честно, это оказалось самым захватывающим моментом.

К концу занятия я поняла, что можно не ходить в зал – достаточно будет вейка. Девушки часто хотят накачать ягодицы – за этим можно прийти сюда.

«После тренировки завтра вообще все будет болеть», – подбодрил меня тренер.

Могу с уверенностью сказать, что в результате одного занятия с тренером можно встать на вейкборд и даже немного его «почувствовать». Бонусом станут приятная боль в мышцах после, ощущение, что попробовал что-то невероятное, и, конечно, гордость за себя. Человеческому телу подвластно многое – достаточно лишь встать с удобного дивана.

Ну а для тех, кто работает на стрессовой работе, на мой взгляд, вейкборд просто необходим. Как мне показалось, помимо физического эффекта, занятия еще обладают и психологическим. Все сдерживаемые эмоции, вся зажатость, весь негатив уходят в активность.

Что касается цен, то разовое посещение вейк-спорта в клубе обойдется в 2500 рублей, пять сетов будут стоить 11 875 рублей. Первая тренировка для начинающих с оборудованием обойдется в 3000 рублей, а четыре посещения с оборудованием и базовым обучением – в 12 500 рублей.

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Скалодром и коворкинг

Помимо водного экстрима, в спортклубе можно заняться скалолазанием. Перед тем, как забраться на самый верх, спортсмены пробуют себя на тренировочном склоне, и только после одобрения тренера их допускают на основной.

«Это большая площадка, высокое пространство, чтобы тренироваться для крупных экспедиций. Сейчас модно ходить в походы на Камчатку или на плато Путорана. Здесь также есть школа скалодрома для детей с 6 до 12 лет. Важно, что у нас можно совместить свои тренировки с детьми, что бывает далеко не везде», – рассказала Анастасия.

Первая тренировка на скалодроме со снаряжением и тренером стоит 1200 рублей, персональная тренировка обойдется в 2500 рублей. Разовое посещение скалодрома стоит от 550 до 850 рублей в зависимости от выбранного дня и времени. Абонемент на 12 посещений обойдется в 6 тысяч рублей.

Напротив скалодрома расположен коворкинг – как напоминание о том, что иногда нужно и поработать. И в этом смысле SPORTSTATION – место притяжения по принципу work and life balance, ставшему столь популярным в последние годы.

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