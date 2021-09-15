РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. Глава Балашихи Сергей Юров вместе с представителями администрации округа, депутатами, волонтерами и жителями принял участие в велопробеге в рамках экомарафона «Дни зеленых действий», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

С 15 июля по 19 сентября проходит Всероссийский экологический марафон «Дни зеленых действий» в рамках реализации задач нацпроекта «Экология», а также акция «Откажись от автомобиля», которая продлится до 22 сентября. Более 20 городских округов Подмосковья уже приняли в нем участие. В среду присоединилась и Балашиха.

«Сегодня в Балашихе мы ставим такую победную точку – в потрясающе красивом месте – Пестовском парке. Здесь появилась новая велодорожка, все для того, чтобы заниматься активными видами спорта и поддерживать здоровый образ жизни. Вместе с главой округа Сергеем Юровым, сотрудниками администрации, депутатами, волонтерами мы проехали по ней и тем самым показали всем, что есть более экологичный транспорт», – сказала куратор экомарафона в Подмосковье – председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

Она добавила, что сегодня в Подмосковье использование велосипедов очень развивается. По поручению губернатора региона открываются все новые и новые веломаршруты.

По словам Юрова, территорию новой велодорожки, лыжероллерной трассы, которая зимой будет работать как хорошая лыжня, планируют открыть в День города – 18 сентября.

«Сегодня у нас прошло своего рода тестирование качества покрытия этой дорожки. Мне кажется, у нас действительно получилось, потому что большой запрос был от населения по расширению территории лесной части парка. Сегодня здесь появилась хорошая велодорожка, выполнено освещение, подготовлен велопрокат, есть лавочки для того, чтобы можно было отдыхать в лесу. А по-настоящему жители нашего города могут оценить качество проведенных работ уже в эту субботу», – подчеркнул Юров.