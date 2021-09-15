РИАМО - 15 сен. С 17 по 19 сентября в Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам реализации избирательных прав граждан России. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе Екатерины Семеновой.

Дежурные сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области примут сообщения о возникших проблемах в ходе голосования и проконсультируют о способах их решения.

Обратиться к уполномоченному можно в любое время как письменно, так и устно.

Профессиональные юристы, которые прошли ряд тренингов по соблюдению избирательных прав граждан, готовы оказать помощь и дать консультации.

Телефон горячей линии: 8 (498) 602-32-20.

Выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября. Жители Подмосковья будут выбирать депутатов Госдумы и Мособлдумы, также состоятся выборы в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.