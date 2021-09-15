РИАМО - 15 сен. Завершены основные работы по монтажу пролетных строений на искусственных сооружениях на соединительной железной дороге между Киевским и Белорусским направлениями МЖД. Там начали строить 2 станции. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Линия станет частью МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный. Сейчас там построены путепровод через пути Киевского направления и двухпутный мост через Москву-реку.

На ветке также будет расположена самая протяженная железнодорожная эстакада в Москве длиной 2 км.

На соединительной ветке построят три новых остановочных пункта: Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки).

Станция Кутузовская строится в районе Дорогомилово на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца, что позволит интегрировать ее с МЦК, Филевской линией метро и 11 маршрутами наземного общественного транспорта.

Строящаяся станция Поклонная разместится между станциями Минская Киевского направления МЖД и Кутузовская.

Новый остановочный пункт включит в себя 2 платформы и конкорс. Последний, помимо доступа на пассажирскую инфраструктуру, обеспечит безопасный транзитный проход из одной части города в другую и соединит районы Раменки и Дорогомилово.

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