РИАМО - 15 сен. Желание во что бы то ни стало иметь дорогостоящую вещь в некоторых случаях может сигнализировать о низкой самооценке и проблемах в отношениях с окружающими, сообщила РИАМО врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Она отметила, что покупка нового гаджета может быть проявлением психологического поощрения, особого вида радости.

«На физиологическом уровне это стимулирует выработку гормона дофамина, который вызывает интерес, повышает работоспособность и избавляет от скуки повседневных монотонных будней. И такая мотивация к покупке новинок имеет право на существование, если финансы позволяют человеку играть в эти игры без ущерба для значимых статей бюджета», - сказала Панова.

Проблемным, по словам эксперта, является другой случай - когда стоимость нового iPhone не вписывается в бюджет, но человек настолько страстно хочет стать его обладателем, что начинает экономить на важном или берет кредит, чтобы соответствовать трендам и своему окружению.

«Здесь мотивация - это уже не удовольствие от покупки, а стремление избавиться от негативных эмоций. А они могут появиться из-за того, что у приятелей уже появилась новинка, а у вас нет. В таком случае без нового iPhone можно почувствовать себя ущербно», - предупредила психотерапевт.

По ее словам, такая проблема особенно присуща подросткам и молодым людям, поскольку взрослые в основном не хвастаются приобретениями и не высказывают пренебрежение в отношении тех, у кого нет новинки.

«Если переживания из-за отсутствия возможности приобретать модные дорогостоящие вещи без реальной нужды регулярно повторяются, то человеку может потребоваться психотерапевтическая помощь. Это позволит предупредить приумножение непосильных кредитов и прочие деструктивные способы приобрести желаемую вещь», - отметила Панова.

Перед обращением за профессиональной помощью эксперт посоветовала провести небольшую работу над собой.

«Неплохо задуматься - если ваше окружение ценит вас только за наличие какой-либо вещи и способно унизить за ее отсутствие, то нужно ли пытаться соответствовать ожиданиям этих людей, разрушая свою жизнь? Ведь если люди вас не ценят и не уважают как личность, то и дорогие покупки не помогут вам добиться их расположения, а лишь на время привлекут к вам интерес», - сказала психотерапевт.

Еще один случай - когда человек без нового iPhone сам чувствует себя несчастным или недостаточно хорошим.

«Тогда нужно начать повышать свою человеческую ценность, в том числе и в собственных глазах. Сделать это помогут личные достижения в любой области - спорте, карьере, учебе, волонтерстве, создании уюта в доме, уходе за собой. Если это не получится сделать самостоятельно, то нужно обратиться к психотерапевту. И это будет гораздо более выгодной инвестицией в себя и свою жизнь, чем покупка последней модели iPhone», - заключила специалист.